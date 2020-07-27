BTM'ye son yolcu aranıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Out
2.hafta maçları oynandı.
Play-Outta oynanan 2.hafta maçları sonundaBostancı Bağcıl ligde kalmayı garantilerken, son maç öncesinde Karşıyaka, Lapta ve Çanakkale’nin ligden düşme tehlikeleri devam ediyor.
Play-Outta oynanacak olan 3.hafta maçlarının programı şöyle:
Bostancı Bağcıl –Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı
Karşıyaka – Lapta, Nihat Bağcıer Stadı
Play out sıralaması ve takımların puanları şöyle:
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