BTM maçları 2 Ocak’ta oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 3.hafta programı belli oldu.

2022 yılının ilk maçları olacak olan 2 Ocak’taki 3.hafta maçlarının programı şöyle;

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup

2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00

SFC İskele Trabzonspor – Demirhan, Cumhuriyet Stadı

Türkmenköy – Akova, Adem Nural Stadı

Geçitkale – Vadili, Geçitkale Stadı

Düzova – Mehmetçik, Balıkesir Stadı

Yenierenköy – Serdarlı, Yenierenköy Stadı

İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup

2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00

Dikmen Gücü Yılmazköy, Dr Fazıl Küçük Stadı

Doğancı – Lapta, Emek Stadı

Sadrazam Kayalar – Denizli, Şht Şevket Kadir Stadı

Karaoğlanoğlu – Tatlısu, Orhan Dural Stadı

Ozanköy – Ortaköy, Mustafa Özkayım Stadı

