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BTM maçları 2 Ocak’ta oynanacak

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BTM maçları 2 Ocak’ta oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 3.hafta programı belli oldu.
2022 yılının ilk maçları olacak olan 2 Ocak’taki 3.hafta maçlarının programı şöyle;
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup
2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00
SFC İskele Trabzonspor – Demirhan, Cumhuriyet Stadı
Türkmenköy – Akova, Adem Nural Stadı
Geçitkale – Vadili, Geçitkale Stadı
Düzova – Mehmetçik, Balıkesir Stadı
Yenierenköy – Serdarlı, Yenierenköy Stadı
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup
2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00
Dikmen Gücü Yılmazköy, Dr Fazıl Küçük Stadı
Doğancı – Lapta, Emek Stadı
Sadrazam Kayalar – Denizli, Şht Şevket Kadir Stadı
Karaoğlanoğlu – Tatlısu, Orhan Dural Stadı
Ozanköy – Ortaköy, Mustafa Özkayım Stadı
 
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