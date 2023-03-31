BTM Liginde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Mart 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Hacı Durdu Özer (Vadili TÇBSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ogün Dursun (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Ekrem Aktaş (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Doğan Ertürk (Bostancı Bağcıl SK), Tugay Abdullah Sakiner (Pile TSK), Aziz Aktepe (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Deniz Sert (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

