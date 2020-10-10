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BTM Kurulu yorgunluk attı

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BTM Kurulu yorgunluk attı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, BTM İkinci Ligde tarihin en uzun sezonunu tamamlamanın yorgunluğunu attı.
Niyazi Güvenir başkanlığındaki BTM Kurulu üyeleri Alper Aligüllü, Remzi Cengiz, Niyazi Nizam ve Turgay Çağer, Girne Dome Oteldeki Anchor Balık Restorantta bir araya gelerek güzel bir gece geçirdiler.BTM Kuruluüyeleri gece boyunca BTM Birinci Lig ile ilgili görüş alış verişinde de bulundular.
 
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