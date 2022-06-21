BTM Kurulu, Serhatköy yönetici ve futbolcularına acımadı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Mustafa Tanyeri (Alaniçi YSK)

3 Maç Berke Aktaş (Alaniçi TSK)

3 Maç Kaan Türkmen (Serhatköy SK)

3 Maç İsmail Bayraktar (Autorite Civisil SK)

1 Maç Murat Elçil (Tatlısu Seracılar GSK)

2 Maç Murat Erişik (Gaziköy SK)

1 Maç Ahmet Miralay (Gaziköy SK)

1 Maç Mustafa Can Elçin (Pergama SD)

1 Maç Mert Hoca (Çayönü SK)

2 Maç Selçuk Akmergiz (Yenişehir SK)

2 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Emir Dolu (Yarköy PGSK)

1 Maç Mehmet Kanat (Pınarbaşı ÇSK)

2 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Hüseyin Melhem (Gaziköy SK), Hüseyin Yıldırım (Ötüken TKOSK) Kemal Özata (Şirinevler YSK) Kamuran Ertürk (Kalkanlı SK) Batuhan Orbay (Serhatköy SK) Cenker Pehlivan (Akçay SK) Tuğberk Karataş (Yeşiltepe Ilgaz SD) Yalçın Sarıoğlu (Yeşiltepe Ilgaz SD) Barkın Köse (Çayönü SK) Yusuf Aygüneş (Yeşil Harnıp Kozanköy SK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 17-18-19 Haziran 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;1) 19.06.2022 tarihinde Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy SKKD - Serhatköy SK arasında oynanan İktisatbank BTM 2. 3.Grup 6. hafta müsabakasında maç sonu Serhatköy SK takımının hakeme yönelik saldırı ve darp girişimlerine yönelik ilişkin hakem, gözlemci raporların incelenmesi sonrasında aşağıdaki kararlar aldıSerhatköy SK’nin yöneticisi İltaç Keçeli, müsabaka sonrasında hakeme yönelik bağırıp küfür etmesinden sonra çıkan saldırı olaylarına sebep olduğu ve yönetici sıfatına haiz ve davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olması nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatının 41/1 B uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine karar verildi.Serhatköy SK’nin futbolcusu Mert Maviş, müsabaka sonrasında hakeme yönelik yapılan saldırıda, hakeme vurmasından dolayı, KTFF D.T 44/2 uyarınca 7 müsabakadan men cezası verilmesine karar verildi.Serhatköy SK’nin futbolcusu Börte Keski, elindeki topu ayağı ile hakeme yönelik vurmasından dolayı, KTFF D.T 44/2 uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine karar verildi.Serhatköy SK’nin Batuhan Orbay, saldırı esnasında hakeme yönelik küfür etmesinde dolayı KTFF Disiplin Talimatının 41/1 (a) uyarınca 3 müsabakadan men cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca ilgili oyuncunun 3 maçlık cezasının çekilmesine müteakip 4 sarı kart sebebiyle 1 maçlık cezasını çekmesine ve toplamda 4 maçlık bir cezaya tabi tutulması hususunda karar verildi.Olaylar esnasında Serhatköy SK’nın 2 seyircisi sahaya girdiği raporlarda tespit edilmiş olup, Serhatköy Kulübünün KTFF D.T 52/2 uyarınca ihtar cezası verilmesine karar verildi.2) Diğer yandan 17.06.2022 tarihinde Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Yenişehir-Çayönü arasında oynanan İktisatbank BTM 2. 5.Grup 5. hafta müsabakasının 90. dakikasındaki bir pozisyonda her iki takımdan birer oyuncu arasında çıkan kavgada, iki takımın seyircileri sahaya girdiği fakat kavgaya karışmadıkları raporlarda tespit edilmiş olup, seyircilerin sahaya girmesi sebebiyle, KTFF D.T 52/2 uyarınca bir defaya mahsus olmak kaydıyla hem Yenişehir SK hem de Çayönü SK’ya ihtar cezası verilmesine karar verildi.