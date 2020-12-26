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BTM Kurulu geleceğe yönelik planlamalar yapıyor

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BTM Kurulu geleceğe yönelik planlamalar yapıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine sonrasında Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) da oynanmayacak.
Bölgeler Terfi Müsabakaları maçlarının oynanması konusunda yetkili kurul olan Niyazi Güvenir başkanlığındaki Bölgeler Terfi Müsabakaları Kurulu üyeleri de futbolsuz geçen yıla rağmen sık sık bir araya gelerek geleceğe yönelik planlamalar yapıyorlar.
Alper Aligüllü, Remzi Cengiz, Niyazi Nizam ve Turgay Çağer ile başkan Niyazi Güvenir, geçtiğimiz hafta da sosyal bir mekanda bir araya gelerek, toplantı yaptılar.
 
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