BTM Kurulu geleceğe yönelik planlamalar yapıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine sonrasında Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) da oynanmayacak.
Bölgeler Terfi Müsabakaları maçlarının oynanması konusunda yetkili kurul olan Niyazi Güvenir başkanlığındaki Bölgeler Terfi Müsabakaları Kurulu üyeleri de futbolsuz geçen yıla rağmen sık sık bir araya gelerek geleceğe yönelik planlamalar yapıyorlar.
Alper Aligüllü, Remzi Cengiz, Niyazi Nizam ve Turgay Çağer ile başkan Niyazi Güvenir, geçtiğimiz hafta da sosyal bir mekanda bir araya gelerek, toplantı yaptılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.