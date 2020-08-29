BTM ikinci devre başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası olan 6.Hafta dün oynanan maçlarla başladı. Maçlar saat 17:00’de başlıyor.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve yarın oynanacak maçların programı şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Kumyalı – Yeni Erenköy, 0-5
Sipahi – Yedikonuk, 0-0
Ergazi – Bafra, 3-1
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Boğaziçi – Ötüken, 1-2
30 Ağustos Pazar
Ardahan – Civisil, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
30 Ağustos Pazar
Mutluyaka – Pile, Osman Mehmet Ergün Stadı, Ferhat Tuna
Güvercinlik – Yenişehir, Dörtyol Stadı, Yusuf Atlar
Çayönü – Pergama, Geçitkale Stadı, Abdullah Genç
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Yeniceköy – Kırıkkale, 1-1
Akıncılar – Gönendere, 8-0
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Bahçeli – Demirhan, 2-3
Haspolat – Pınarbaşı, 2-1
30 Ağustos Pazar
Ağırdağ – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Burak Mandralı
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
30 Ağustos Pazar
Akdeniz – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, Necmi Bulut
Kakanlı – Çamlıbel, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Berk Bağrıkara
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
29 Ağustos Cumartesi
Yeşilyurt – Gayretköy, 2-2
Akçay – Serhatköy, 3-0
Gaziveren – Mevlevi, 3-1
(Foto: İsa Tabak)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.