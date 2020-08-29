BTM ikinci devre başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası olan 6.Hafta dün oynanan maçlarla başladı. Maçlar saat 17:00’de başlıyor.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve yarın oynanacak maçların programı şöyle:

BTM İkinci Lig Birinci Grup

Kumyalı – Yeni Erenköy, 0-5

Sipahi – Yedikonuk, 0-0

Ergazi – Bafra, 3-1

BTM İkinci Lig İkinci Grup

Boğaziçi – Ötüken, 1-2

30 Ağustos Pazar

Ardahan – Civisil, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

30 Ağustos Pazar

Mutluyaka – Pile, Osman Mehmet Ergün Stadı, Ferhat Tuna

Güvercinlik – Yenişehir, Dörtyol Stadı, Yusuf Atlar

Çayönü – Pergama, Geçitkale Stadı, Abdullah Genç

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Yeniceköy – Kırıkkale, 1-1

Akıncılar – Gönendere, 8-0

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

Bahçeli – Demirhan, 2-3

Haspolat – Pınarbaşı, 2-1

30 Ağustos Pazar

Ağırdağ – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Burak Mandralı

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

30 Ağustos Pazar

Akdeniz – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, Necmi Bulut

Kakanlı – Çamlıbel, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Berk Bağrıkara

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

29 Ağustos Cumartesi

Yeşilyurt – Gayretköy, 2-2

Akçay – Serhatköy, 3-0

Gaziveren – Mevlevi, 3-1

(Foto: İsa Tabak)

