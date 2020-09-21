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BTM finalleri sentetik sahada

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BTM 2. Lig'de Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan katılımıyla oynanacak olan final maçlarının oynanacağı sahalar açıklandı

BTM finalleri sentetik sahada
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları sonunda Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan finale yükselen takımlar olmuşlardı. Final maçlarının oynanacağı sahalar açıklanırken, tüm maçlar sentetik sahalara verildi.
23 Eylül Saat 16:00’da oynanacak olan final eşleşmeleri ve final maçlarının oynanacağı sahalar şöyle açıklandı:
Yeni Erenköy TSK / Gaziveren SK, Dörtyol Stadı  
Ötüken TKOSK / Sadrazam Kayalar SK, Sadık Cemil Stadı
Haspolat SGSK / Demirhan SK, Balıkesir Stadı
 
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