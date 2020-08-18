BTM'de tansiyon yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 5.Hafta maçları başlarken, hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Maçlarda alınan sonuçlar ve bugünün programı şöyle:

1.Grup

Bafra-Yedikonuk, 0-2

19 Ağustos Saat 17:45

Ergazi-Kumyalı,Cumhuriyet Stadı, Mehmet Kazım Ünal

Sipahi-Yenierenköy,YenierenköyStadı, Serkan Başkaya

2.Grup

Ardahan-Karadeniz 61, 2-7

Ötüken-Civisil Cemal Balses Stadı, Özalp Ürüncüoğlu

3.Grup

19 Ağustos Saat 17:45

Mutluyaka-Pergama, Osman Mehmet Ergün Stadı, Burak Mandralı

Güvercinlik-Çayönü,Dörtyol Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Yenişehir-Pile, Canbulat Stadı, Necmi Bulut

4.Grup

Akıncılar-Yeniceköy, 3-0

Gönendere-Gaziköy, 0-1

5.Grup

Haspolat-Demirhan, 2-1

Alayköy-Pınarbaşı,

(19 Ağustos Saat 17:45)

Ağırdağ -Bahçeli,Göçmenköy Stadı, Murat İzci

6.Grup

Kalkanlı-Tepebaşı, 2-2

Sadrazam Kayalar-Akdeniz, 8-0

7.Grup

(19 Ağustos Saat 17:45)

Akçay-Yeşilyurt, Akçay Stadı, Berk Bağrıkara

Gaziveren-Gayretköy, Bilal İyigün Stadı, İsmail Ercan

Serhatköy-Mevlevi, Güzelyurt Antrenman Sahası, Hüseyin Özaşık

