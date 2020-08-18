BTM'de tansiyon yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 5.Hafta maçları başlarken, hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Maçlarda alınan sonuçlar ve bugünün programı şöyle:
1.Grup
Bafra-Yedikonuk, 0-2
19 Ağustos Saat 17:45
Ergazi-Kumyalı,Cumhuriyet Stadı, Mehmet Kazım Ünal
Sipahi-Yenierenköy,YenierenköyStadı, Serkan Başkaya
2.Grup
Ardahan-Karadeniz 61, 2-7
Ötüken-Civisil Cemal Balses Stadı, Özalp Ürüncüoğlu
3.Grup
19 Ağustos Saat 17:45
Mutluyaka-Pergama, Osman Mehmet Ergün Stadı, Burak Mandralı
Güvercinlik-Çayönü,Dörtyol Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Yenişehir-Pile, Canbulat Stadı, Necmi Bulut
4.Grup
Akıncılar-Yeniceköy, 3-0
Gönendere-Gaziköy, 0-1
5.Grup
Haspolat-Demirhan, 2-1
Alayköy-Pınarbaşı,
(19 Ağustos Saat 17:45)
Ağırdağ -Bahçeli,Göçmenköy Stadı, Murat İzci
6.Grup
Kalkanlı-Tepebaşı, 2-2
Sadrazam Kayalar-Akdeniz, 8-0
7.Grup
(19 Ağustos Saat 17:45)
Akçay-Yeşilyurt, Akçay Stadı, Berk Bağrıkara
Gaziveren-Gayretköy, Bilal İyigün Stadı, İsmail Ercan
Serhatköy-Mevlevi, Güzelyurt Antrenman Sahası, Hüseyin Özaşık
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