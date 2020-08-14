BTM'de haftanın hakemleri açıklandı





Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BTM 2. Lig Birinci Grup

15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45

Yedikonuk – Ergazi, Mehmetçik Stadı, Serkan Durmaz

Yeni Erenköy – Bafra, Yeni Erenköy Stadı, Olgun Canik

16 Ağustos Pazar, Saat 17:45

Kumyalı – Sipahi, Mehmetçik Stadı, Ömer Doğru

BTM 2. Lig İkinci Grup

15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45

Karadeniz 61 – Ötüken, Geçitkale Stadı, Ahmet Özkurtuluş

16 Ağustos Pazar, Saat 17:45

Civisil – Boğaziçi, Cumhuriyet Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

BTM 2. Lig Üçüncü Grup

16 Ağustos Pazar, Saat 17:45

Pile – Güvercinlik, Eray Vudalı Stadı, İsmail Ercan

Çayönü – Mutluyaka, Geçitkale Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Pergama – Yenişehir, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Mehmet Volkan Çelik

BTM 2. Lig Dördüncü Grup

15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45

Gaziköy – Akıncılar, 100. Yıl Stadı, Abdullah Genç

Yeniceköy – Dilekkaya, Cihangir Stadı, Cemal Sarı

Kırıkkale – Gönende, Balıkesir Stadı, Tufan Çerçioğlu

BTM 2. Lig Beşinci Grup

15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45

Pınarbaşı – Ağırdağ, Gönyeli Stadı, Şakir Azizoğlu

Bahçeli – Haspolat, Piabella Sahası, Burak Mandralı

Demirhan – Alayköy, Sadık Cemil Stadı, Halil Atlar

BTM 2. Lig Altıncı Grup

15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45

Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, Ahmet Ratip Okkan Sahası, Mustafa Çukur

Akdeniz – Kalkanlı, Şht Şevket Kadir Stadı, Ahmet Genç

BTM 2. Lig Yedinci Grup

16 Ağustos Pazar, Saat 17:45

Mevlevi – Akçay, Zümrütköy Sahası, Nejmi Bulut

Yeşilyurt – Gaziveren, Doğancı Emek Stadı, Hüseyin Özaşık

Gayretköy – Serhatköy, Tahsin Mertekçi Stadı, Yusuf Atlar





