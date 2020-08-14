BTM'de haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM 2. Lig Birinci Grup
15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Yedikonuk – Ergazi, Mehmetçik Stadı, Serkan Durmaz
Yeni Erenköy – Bafra, Yeni Erenköy Stadı, Olgun Canik
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Kumyalı – Sipahi, Mehmetçik Stadı, Ömer Doğru
BTM 2. Lig İkinci Grup
15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Karadeniz 61 – Ötüken, Geçitkale Stadı, Ahmet Özkurtuluş
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Civisil – Boğaziçi, Cumhuriyet Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
BTM 2. Lig Üçüncü Grup
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Pile – Güvercinlik, Eray Vudalı Stadı, İsmail Ercan
Çayönü – Mutluyaka, Geçitkale Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Pergama – Yenişehir, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM 2. Lig Dördüncü Grup
15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Gaziköy – Akıncılar, 100. Yıl Stadı, Abdullah Genç
Yeniceköy – Dilekkaya, Cihangir Stadı, Cemal Sarı
Kırıkkale – Gönende, Balıkesir Stadı, Tufan Çerçioğlu
BTM 2. Lig Beşinci Grup
15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Pınarbaşı – Ağırdağ, Gönyeli Stadı, Şakir Azizoğlu
Bahçeli – Haspolat, Piabella Sahası, Burak Mandralı
Demirhan – Alayköy, Sadık Cemil Stadı, Halil Atlar
BTM 2. Lig Altıncı Grup
15 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, Ahmet Ratip Okkan Sahası, Mustafa Çukur
Akdeniz – Kalkanlı, Şht Şevket Kadir Stadı, Ahmet Genç
BTM 2. Lig Yedinci Grup
16 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Mevlevi – Akçay, Zümrütköy Sahası, Nejmi Bulut
Yeşilyurt – Gaziveren, Doğancı Emek Stadı, Hüseyin Özaşık
Gayretköy – Serhatköy, Tahsin Mertekçi Stadı, Yusuf Atlar