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BTM'de ara transfer başladı

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BTM'de ara transfer başladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de ara transfer dönemi dün başladı.
5-6 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan ilk devrenin son karşılaşmalarının ardından takımlar 7-14 Şubat 2022 tarihleri arasında kadrolarına takviye yapabilecek. Transferin tamamlanmasının ardından İktisatbank BTM 1.Lig'de 2.devre 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
 
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