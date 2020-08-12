Tayfun Köksal, hakem ücretleri konusunda yaşanan sorunlar konusunda açıklamada bulunurken, BTM kulüplerinin desteklenmesini isteyip, “BTM candır.” ifadesini kullandı

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM)Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’un kulüp başkanı Tayfun Köksal, hakem ücretleri konusunda yaşanan sorunlar konusunda açıklamada bulundu.

Tayfun Köksal’ın açıklaması şöyle:

“Bölgeler Terfi Müsabakaları kulüpleri bu hakem ücretlerini nasıl ödesinler?Zaten zar zor dilenerek sahaya çıkan takımlarımız, devlet desteği de görmüyorlar.

BTM kulüpleri köylerimizin tek eğlencesi, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan yerlerdir. Bu nedenle BTM kulüpleri de diğer üst lig kulüpleri gibi desteklenmelidirler.

Federasyonumuz BTM kulüpleriiçin elinden gelen desteği herzaman yapıyor. Buradan devlet makamlarına sesleniyorum.BTM kulüplerini de üst liglerde olan takımlarımız gibi maddi olarak destekleyin.

Gerçekten bu kulüplerimiz kapanacaklarve çocuklarımız heba olacaktır.BTM candır.Spor en güzel şeydir.”

