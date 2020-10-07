BTM antrenörlerinin onur gecesi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) Süleyman Göktaş başkanlığındaki yönetimkurulu, futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligi daha sonra tamamlanan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de başarılı olan antrenörler de ödüllendirdi.
Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörler belirlenerek Lefkoşa Eziç Restorant’ta gerçekleştirilen yemekli ödül töreni ile ödülleri verildi.
KTFAD tarafından ödüllendirilecek olan antrenörler şöyle:
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig Play-Off Finalleri şampiyon Yeni Erenköy Antrenör Cenk ŞerenYardımcı Antrenör Eren Kara, FinalistGaziveren Teknik Direktör Sayıner SeyitlerYardımcı Antrenör Sıtkı Karadal, Şampiyon Demirhan Antrenör İskender Suiçmez, Finalist Haspolat Teknik Direktör HişamTarazi, Şampiyon Sadrazam Kayalar Antrenör Yusuf Tek, Finalist Ötüken Antrenör Halil Erdoğuş
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