BTM altıncı hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası olan 6.Hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Kumyalı – Yeni Erenköy, 0-5
Sipahi – Yedikonuk, 0-0
Ergazi – Bafra, 3-1
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Boğaziçi – Ötüken, 1-2
Ardahan – Civisil, 0-0
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Mutluyaka – Pile, 0-0
Güvercinlik – Yenişehir, 4-2
Çayönü – Pergama, 3-2
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Yeniceköy – Kırıkkale, 1-1
Akıncılar – Gönendere, 8-0
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Bahçeli – Demirhan, 2-3
Haspolat – Pınarbaşı, 2-1
Ağırdağ – Alayköy, 2-4
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Akdeniz – Tepebaşı, 1-1
Kakanlı – Çamlıbel, 3-2
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Yeşilyurt – Gayretköy, 2-2
Akçay – Serhatköy, 3-0
Gaziveren – Mevlevi, 3-1
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