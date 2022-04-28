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BTM 2.Ligi'nde transfer 12 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı

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BTM 2.Ligi'nde transfer 12 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde daha önce 6 Mayıs 2022 tarihinde sona ereceği duyurulan transfer dönemi için son tarih uzatıldı. Buna göre ligdeki takımlar 12 Mayıs 2022 Perşembe gününe kadar transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.
 
 
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