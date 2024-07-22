Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de final maçlarının programı açıklandı.
Program şöyle;
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Eurocoast Sadrazam Kayalar - Aslanköy
İskele Cumhuriyet Stadı: Çalıkuşu Grup Yedikonuk - Evleksiz Uni. Güvercinlik
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Serdarlı - Ağırdağ Boğaz
Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı - Amaara Gaziveren
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