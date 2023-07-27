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BTM 2’de yarı final programı ve hakemleri açıklandı

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Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan yarı finalin ilk maçları Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.00’de oynanacak

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BTM 2’de yarı final programı ve hakemleri açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de yarı final 1. maç programı ve hakemleri belli oldu.
Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan yarı finalin ilk maçları Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.00’de oynanacak.
Maç programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
29 TEMMUZ CUMARTESİ
Görneç Üç Şehitler Stadı: Yeniceköy – Tuzlaspor (Fatih Bardakçıoğlu)
Gaziköy Şenol Stadı: Kırıkkale – Gayretköy (Zekai Töre)
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Sadrazam Kayalar – Ağırdağ Boğaz (Şakir Azizoğlu)
30 TEMMUZ PAZAR
Türkmenköy M. Ali Toker Stadı: Aslanköy – Dipkarpaz (İsmail Ercan)
Görneç Üç Şehitler Stadı: Serdarlı – Atoll Kozanköy (Abdullah Genç)
Gaziköy Şenol Stadı: Gaziköy – Ergazi (Mustafa Torun)
 
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