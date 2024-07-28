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BTM 2’de son şampiyon Ağırdağ Boğaz

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Ağırdağ Boğaz, 2 günde tamamlanan seri penaltı vuruşları sonunda Serdarlı'yı 4 - 3 mağlup ederek BTM 2. Ligdeki 4. ve son şampiyon oldu

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BTM 2’de son şampiyon Ağırdağ Boğaz
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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan ve Cumartesi gecesi oynanan Serdarlı - Ağırdağ Boğaz maçı penaltı atışları sırasında elektrik sisteminde arıza yaşanması nedeniyle tamamlanamadı. Penaltı atışlarının devamı bu akşam yapıldı ve Ağırdağ Boğaz BTM 1’e yükseldi.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Futbol Federasyonu karşılaşmanın kaldığı yerden bu akşam saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
KTFF'den yapılan açıklama şöyle:
Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Serdarlı - Ağırdağ Boğaz karşılaşmasında penaltı atışları sırasında stat ışıkları kesilmiştir.
Yetkililerle yapılan görüşmede Salı gününden önce sorunun giderilemeyeceği tarafımıza bildirilmiş olup, elimizde olmayan bu olağandışı sebepten dolayı karşılaşma dün saat 19:00’da aynı statta kaldığı yerden devam etme kararı alındı.
Bugün yapılan penaltı atışları sonucunda Ağırdağ Boğaz rakibi Serdarlı’ya 4 – 3 üstünlük sağlayarak BTM 1. Lige yükselmeyi başardı.
 
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