BTM 2’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 22-23 Temmuz 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Yavmi Çelebi (Royal Sun Ötüken TKOSK)

2 Maç: Kemal Büyükhoca (Akçay SK), İsmail Aslan (Kırıkkale TSK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Azmi Coşkun (Doğancı SK)

2 Maç: Murat Ecersoy (Doğruyol Pınarbaşı ÇSK)

1 Maç: Ahmet Topuz (Kırıkkale TSK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mustafa Karaosmanoğlu (Akçay SK), Mehmet Sülün (Halil Falyalı Kumyalı)



BTM KURULU KARARLARI

1) 19225 maç numarasıyla 22.07.2023 tarihinde Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK-Serdarlı GB arasında oynanan İktisatbank BTM 2.Lig Play-Off çeyrek final müsabakasının 65.dakikasında Doğancı taraftarlarının sahaya yaklaşık 15 adet pet şişe atmaları nedeniyle DT 52/1 (C) maddesine aykırı hareket ettikleri müsabaka raporunda tespit edilmiş ve DT 52. madde uyarınca 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz TL) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) Akçay Spor Kulübü’nün, 22.07.2023 tarihinde Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanan Akçay SK – Yeniceköy ZSK arasında oynanan müsabakaya ilişkin BTM Kuruluna itiraz dilekçesi vermiş ve yapılan inceleme sonucunda, Akçay Spor Kulübü’nün itirazı oybirliği ile reddedilmiştir.

