BTM 2’de gollü maçlar

İktisatbank BTM 2 liginde ikinci hafta maçları sonunda 12 grupta 11 takım kayıpsız olarak ilk iki haftayı kapattılar. Bu hafta da kale ağları 79 kez sallandı

İktisatbank BTM 2 liginde ikinci hafta tamamlandı. 79 golün atıldığı ikinci haftada 10 karşılaşmayı ev sahibi takım kazanırken, 12 karşılaşmayı deplasman takımı kazandı.

Sadece bir maçın beraberlikle tamamlandığı İktisatbank BTM 2. Lig ikinci hafta karşılaşmasında 12. Grup maçı olan Yedikonuk - Sipahi maçı beraberlikle tamamlanan tek karşılaşma oldu.

Toplam 79 golün atıldığı ikinci haftada 11 takım ilk iki haftayı kayıpsız kapattı. Doğancı, Akçay, Gayretköy, Sadrazam Kayalar, Ağırdağ Boğaz, Aslanköy, Gaziköy, Serdarlı, SB Tic Güvercinlik, Sun RepublicYarköy ve Dipkarpaz takımları ilk iki haftayı kayıpsız geçen takımlar olurken, ikinci haftada en farklı galibiyeti Tatlısu Seracılar karşısında 7-0’lık skorla Serdarlı takımı elde etti.

İlk iki hafta geride kalırken gol krallığında da zirveyi 5 oyuncu paylaşıyor. Serdarlı takımından Arda Özkan, Gaziköy takımından Hasan Kanlı, Kırıkkale oyuncusu Yunus Kalaycı, Aslanköy takımından İrfan Boşnak ve Akçay’dan Mustafa Karaosmanoğlu ilk iki hafta sonunda 4’er golle zirvede yer alan oyuncular oldu.



