BTM 2’de final maçları Pazar akşamı oynanacak

İktisatbank BTM 2. Lig’de geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalar sonucunda finale kalmayı başaran takımların son maçları Pazar günü akşam saatlerinde oynanacak.
Final karşılaşmaları saat 19.00’da başlayacağı açıklanırken, karşılaşmaların Lefkoşa Atatürk Stadı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı ve Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacağı belirtildi.
BTM 2 Final karşılaşmaları programı:
7 Ağustos Pazar (Saat 19.00)
Ağırdağ Boğaz – Pile: Güzelyurt Zafer Stadı
Kaplıca Karadeniz 61 – SFC Boğaziçi: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Aslanköy – Mevlevi: Lefkoşa Atatürk Stadı
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