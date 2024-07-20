BTM 2. Lig’de yarı finallerin hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de yarı final maçları Pazar günü oynanacak.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak takımlar finale yükselecek. Saat 17.00’de başlayacak maçların programı şöyle:



DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG YARI FİNAL

21 Temmuz 2024, Pazar

17.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.Sadrazam Kayalar-Ergazi (Mustafa Torun)

17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Ötüken (Cenk A.Özfuttu)

17.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-Kırıkkale (İbrahim Katmer)

17.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Çamlıbel (Fatih Bardakçıoğlu)

17.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Pergama (Halil Atlar)

17.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-S.R.Yarköy (Abdullah Genç)

17.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Taşkent (Serdar Gürpınar)

17.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Dilekkaya (Serkan Özdenkçi)

