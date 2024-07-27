BTM 2. Ligde üç şampiyon belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'den BTM 1. Lige yükselecek olan 4 takımın belirleneceği final maçları bu akşam oynandı.

Karşılaşmalar sonucunda Aslanköy, Evleksiz Uni. Güvercinlik ve Amaara Gaziveren BTM 1. Lige yükselirken, Serdarlı – Ağırdağ Boğaz mücadelesinde normal süre ve uzatmalar 0 – 0 tamamlanırken penaltı atışlarında elektrik gitmesi neticesinde penaltı atışları yarıda kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Eurocoast Sadrazam Kayalar – Aslanköy: 0 – 1

Çalıkuşu Grup Yedikonuk – Evleksiz Uni. Güvercinlik: 0 – 2

Doğancı – Amaara Gaziveren: 2 – 2 (Pen. 5 – 7 )

Serdarlı – Ağırdağ Boğaz: 0 – 0 ( Penaltı atışları yarıda kaldı)

