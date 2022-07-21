BTM 2. Lig’de son virajlar

İktisatbank BTM 2. Lig’de kısa bir aranın ardından geçtiğimiz hafta başlayan mücadele bugün başlayacak 7. Hafta maçlarıyla sürecek.
Ligde grup maçlarında son 3 haftaya girilirken, gruplarından lider olarak çıkmak isteyen takımların kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Grup maçlarının tümü saat 18.00’de oynanacak.
22 Temmuz 2022, Cuma
2.GRUP
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Kalkanlı-Yeşiltepe Ilgaz (Berk Bağrıkara)
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Akdeniz (Ahmet Genç)
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Yeşil HarnıpKozanköy (Selim Kaynarca)
4.GRUP
18.00 Balıkesir Stadı’nda Gaziköy-Yeniceköy (Abdullah Genç)
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Aslanköy-Pergama (Fatih Bardakçıoğlu)
23 Temmuz 2022, Cumartesi
1.GRUP
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Yedidalga Aksu (Olgun Canik)
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Gayretköy (Hüseyin Saçar)
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Akçay (Yusuf Atlar)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Güvercinlik (Hüseyin Özkan)
7.GRUP
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Bafra (Burak Mandıralı)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Kaplıca Karadeniz 61 (Şakir Azizoğlu)
18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Dipkarpaz (Cenk Aras Özfuttu)
24 Temmuz 2022, Pazar
3.GRUP
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Serhatköy (Arif Malek)
18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Pınarbaşı (Serdar Gürpınar)
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Ağırdağ Boğaz (Turgay Misk)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Yenişehir (Şahin Coşkun)
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Tuzla (Abdullah Genç)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Alaniçi (Serkan Özdenkçi)
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka (Olgun Canik)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-AutoriteCivisil (Mehmet Volkan Çelik)
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