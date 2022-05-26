BTM 2. Lig’de mücadele başlıyor

Yedi grupta 40 takımın mücadele edeceği BTM 2. Lig maçlarında ilk hafta Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlıyor

Futbolda kısa bir aranın ardından heyecan bu hafta sonu oynanacak olan İktisatbank BTM 2. Lig maçlarıyla sürüyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de yeni sezon mücadelesi başlıyor.

Yedi grupta 40 takımın mücadele edeceği BTM 2. Lig maçlarında ilk hafta Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Tüm maçların saat 17.30’da başlayacağı BTM 2. Lig’de 1. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

28 MAYIS 2022, CUMARTESİ

1.GRUP

17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Poy Rent A Car Yeşilyurt (İsmail Ercan)

2.GRUP

17.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Yeşiltepe Ilgaz (Hüseyin Saçar)

17.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Yeşil HarnıpKozanköy-Mevlevi (Zekai Töre)

3.GRUP

17.30 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Pınarbaşı (Murat İzci)

17.30 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Şirinevler (Serdar Gürpınar)

4.GRUP

17.30 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale-Aslanköy (Cemre Malek)

5.GRUP

17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Güvercinlik-Çayönü (Ahmet Genç)

17.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Yenişehir (YusufcanDönder)

6.GRUP

17.30 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-Ötüken (Halil Atlar)

7.GRUP

17.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Ergazi (Hakan Ünal)

17.30 Mehmetçik Stadı’nda Bafra-Ardahan (Mehmet V.Çelik)

29 MAYIS 2022, PAZAR

1.GRUP

17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gayretköy (Fatih Bardakçıoğlu)

17.30 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Zümrütköy (Şahin Coşkun)

2.GRUP

17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Kalkanlı (Arif Malek)

3.GRUP

17.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli-Alayköy (Ferhat Tuna)

4.GRUP

17.30 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Pergama (Yusuf Atlar)

5.GRUP

17.30 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Pile-Korkuteli (Necmi Bulut)

6.GRUP

17.30 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Alaniçi (Ali Eren Orçan)

17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-SFC Boğaziçi (Burak Mandıralı)

7.GRUP

17.30 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Kaplıca Karadeniz 61 (İsmail Egeli)



