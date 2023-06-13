BTM 2 Lig’de maçların başlama saatleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de 2. Hafta maçlarıyla birlikte maçların başlama saatleri değişti.
BTM 2. Lig’de ilk hafta 17.30’da başlayan maçlar bu haftadan itibaren yarım saat ileriye alınarak 18.00’de oynanmaya başlanacak.
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