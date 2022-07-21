BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları açıklandı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI 1 Maç Hasan Uzun (Mutluyaka HSK) 1 Maç Okay Dağa (Gayretköy GSK) 1 Maç Osman Uğurlu (Yeşil Harnıp Kozanköy SK)



2 Maç: Doğan Ertürk, Şenol Palaz (Akçay SK)



2 Maç: Rojhat Güner (Dipkarpaz TSK)







3 maç: Emre Özdemir Baran Ayhan Gövler (Akdeniz)



3 Maç: Hüseyin Yazlık, Ali Bayır, Barkın Köse (Çayönü)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Zübeyir Akkurt (Dipkarpaz TSK)

3 Maç Mehmet Buram (Ötüken TKOSK)

1 Maç Erol Avunç (Gayretköy GSK)

2 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Emre Can Karadaş (Bahçeli SK) Erhan Yeşilyayla (Gayretköy GSK) Emre Hayırlar (Mevlevi SK) Mehmet Korkmaz (Kırıkkale TSK) Ceren Piro (Kırıkkale TSK) Onur Bozkurt (Kırıkkale TSK) Orhan Tanık (Gaziveren SK) Mustafa Aydemir (Yeşiltepe Ilgaz SD) Uğur Acı (Korkuteli GD)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16-17 Temmuz 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;