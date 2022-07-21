BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları açıklandı

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|1 Maç Hasan Uzun (Mutluyaka HSK)
|1 Maç Okay Dağa (Gayretköy GSK)
|1 Maç Osman Uğurlu (Yeşil Harnıp Kozanköy SK)
|2 Maç: Doğan Ertürk, Şenol Palaz (Akçay SK)
|2 Maç: Rojhat Güner (Dipkarpaz TSK)
|3 maç: Emre Özdemir Baran Ayhan Gövler (Akdeniz)
|3 Maç: Hüseyin Yazlık, Ali Bayır, Barkın Köse (Çayönü)
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|Zübeyir Akkurt (Dipkarpaz TSK)
3 Maç
|Mehmet Buram (Ötüken TKOSK)
1 Maç
|Erol Avunç (Gayretköy GSK)
2 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Emre Can Karadaş (Bahçeli SK)
|Erhan Yeşilyayla (Gayretköy GSK)
|Emre Hayırlar (Mevlevi SK)
|Mehmet Korkmaz (Kırıkkale TSK)
|Ceren Piro (Kırıkkale TSK)
|Onur Bozkurt (Kırıkkale TSK)
|Orhan Tanık (Gaziveren SK)
|Mustafa Aydemir (Yeşiltepe Ilgaz SD)
|Uğur Acı (Korkuteli GD)