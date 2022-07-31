BTM 2. Lig’de gruplardan çıkanlar belli oldu

Yedi grupta oynanan 10. Hafta maçları sonucunda gruplarını lider bitiren 7 takım ile en iyi 2.ligi elde eden 5 takım 2. tura yükselmeyi başardı

İktisatbank BTM 2. Lig’de dün oynanan maçlarla grup mücadeleleri tamamlanmış oldu.

Yedi grupta oynanan 10. Hafta maçları sonucunda gruplarını lider bitiren 7 takım ile en iyi 2.ligi elde eden 5 takım 2. tura yükselmeyi başardı.

Grup maçları sonucunda 1. Grup’ta Gayretköy, 2. Grup’ta lider Mevlevi ile 2. Yeşiltepe Ilgaz, 3. Grup’ta lider Ağırdağ ile 2. Pınarbaşı, 4. Grup’ta lider Kırıkkale ile 2. Aslanköy, 5. Grup’ta lider Pile ile 2. Korkuteli, 6. Grup’ta lider SFC Boğaziçi ve 7. Grup’ta ise lider Kaplıca Karadeniz 61 ile 2. Ergazi takımları 2. Tura kalmayı başaran takımlar oldu.

Futbol Federasyonu’nda yarın saat 11.00'da çekilecek kurada grup birincilerinden Gayretköy en az az puana sahip olduğundan 2.torbada bulunacak.

Yarı finaldeki 6 maç 3 Ağustos Çarşamba günü tarafsız sahalarda oynanacak. Final maçları ise 7 Ağustos Pazar günü oynanacak ve BTM 1. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenmiş olacak.

