BTM 2. Lig’de final gecesi

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'den BTM 1. Lige yükselecek olan 4 takımın belirleneceği final maçları farklı bölgelerde saat 20.00’de oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'den BTM 1. Lige yükselecek olan 4 takımın belirleneceği final maçları bu akşam oynanacak.

Üç aydır devam eden BTM 2.Lig mücadelesinde finale kalan Eurocoast Sadrazam Kayalar , Aslanköy, Çalıkuşu Grup Yedikonuk, Evleksiz Uni. Güvercinlik, Doğancı, Amaara Gaziveren, Serdarlı ve Ağırdağ Boğaz takımları BTM 1. Lig’e yükselme adına son kozlarını oynayacaklar.

Dört final, farklı bölgelerde saat 20.00’de oynanacak. BTM 2.Lig final maçlarında görev yapacak hakemler de açıklandı.

Finallerin programı şöyle:

Girne Mete Adanır Stadı: Eurocoast Sadrazam Kayalar – Aslanköy(Zekai Töre)

İskele Cumhuriyet Stadı: Çalıkuşu Grup Yedikonuk – Evleksiz Uni. Güvercinlik(Hakan Ünal)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı – Amaara Gaziveren(Tufan Çerçioğlu)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı:Serdarlı – Ağırdağ Boğaz(İsmail Ercan)

