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BTM 2. Lig'de dört finalist belirlendi

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BTM 2. Lig'de dört finalist belirlendi
BTM 2. Lig yarı final karşılaşmaları oynandı. Dört maç tamamlanırken 2 maç uzatmaya gitti:
İşte skorlar:
Karadeniz 61 - Yeni Erenköy: 1-2
Haspolat - Kalkanlı: 3-1
Sadrazam Kayalar - Kırıkkale: 2-0
Ergazi - Ötüken: 0-2
Gaziveren - Pile: 0-0 (Uzatma)
Akıncılar - Demirhan: 0-0 (Uzatma)
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