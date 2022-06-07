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BTM 2. Lig’de 3. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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BTM 2. Lig’de 3. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
BUGÜN
3.GRUP
Pınarbaşı-Alayköy:       3-1
Serhatköy-Bahçeli:        0-6
Ağırdağ Boğaz-Şirinevler 2-0
4.GRUP
Pergama-Aslanköy:       0-2
Yeniceköy-Gaziköy:      2-2
5.GRUP
Yenişehir-Korkuteli:     2-3
Güvercinlik-Pile            1-2
Tuzla-Çayönü:              0-0
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Ergazi:3-3
Bafra-Yarköy:               1-2
YARIN
1.GRUP
17.30 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Zümrütköy
17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Gaziveren
17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Poy Rent A Car Yeşilyurt
2.GRUP
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Kalkanlı
17.30 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Yeşil HarnıpKozanköy-Çamlıbel
17.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Mevlevi
6.GRUP
17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-SFC Boğaziçi
17.30 Geçitkale Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka
7.GRUP
17.30 Mehmetçik Stadı’nda Dipkarpaz-Ardahan
9 HAZİRAN 2022, PERŞEMBE
6.GRUP
17.30 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Ötüken
 
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