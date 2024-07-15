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BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi

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BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de yarı final kuraları çekildi.
KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ile en iyi 3. olan 2 takım temscileri katıldı.

Yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:
Amaara Gaziveren-Dilekkaya
Eurocoast Sadrazam Kayalar-Ergazi
Ağırdağ Boğaz-Sun Republic Yarköy
Aslanköy-Ötüken
Evleksiz Uni.Güvercinlik-Çamlıbel
Serdarlı-Pergama
Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Kırıkkale
Doğancı SK-Taşkent
 
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