BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de yarı final kuraları çekildi.KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ile en iyi 3. olan 2 takım temscileri katıldı.Yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:Amaara Gaziveren-DilekkayaEurocoast Sadrazam Kayalar-ErgaziAğırdağ Boğaz-Sun Republic YarköyAslanköy-ÖtükenEvleksiz Uni.Güvercinlik-ÇamlıbelSerdarlı-PergamaÇalıkuşu Grup Yedikonuk-KırıkkaleDoğancı SK-Taşkent