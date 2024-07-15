BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de yarı final kuraları çekildi.
KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ile en iyi 3. olan 2 takım temscileri katıldı.
Yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:
Amaara Gaziveren-Dilekkaya
Eurocoast Sadrazam Kayalar-Ergazi
Ağırdağ Boğaz-Sun Republic Yarköy
Aslanköy-Ötüken
Evleksiz Uni.Güvercinlik-Çamlıbel
Serdarlı-Pergama
Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Kırıkkale
Doğancı SK-Taşkent
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