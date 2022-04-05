BTM 2. Lig grupları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Ligi'nde 2021-2022 sezonunun grupları belli oldu. 7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak.



Gruplar şöyle;

1.GRUP

Akçay SK

Gayretköy GSK

Gaziveren SK

Pay Rent a Car Yeşilyurt SD

Yedidalga SK

Zümrütköy SK



2.GRUP

Akdeniz SKKD

Çamlıbel SK

Kalkanlı SK

Kozanköy SK

Mevlevi SK

Yeşiltepe Ilgaz SD



3.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Alayköy SKKD

Bahçeli SK

Pınarbaşı ÇSK

Serhatköy SK

Şirinevler YSK



4.GRUP

Akıncılar GSK

Aslanköy GSD

Gaziköy SK

Kırıkkale TSK

Pergama SD

Yeniceköy ZSK



5.GRUP

Çayönü SK

Güvercinlik İYSK

Korkuteli GD

Pile TSK

Tuzla ABSK

Yenişehir SK



6.GRUP

Alaniçi YSK

Civisil SK

Mutluyaka HSK

Ötüken TKOSK

SFC Boğaziçi SK

Tatlısu Seracılar SK



7.GRUP

Ardahan SD

Bafra SK

Dipkarpaz SK

Ergazi GSK

Kaplıca Karadeniz 61 SK

Yarköy PGSK



