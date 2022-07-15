İktisatbank BTM 2. Lig 7. hafta günün sonuçları ve haftanın programı
Bugün:
1.GRUP
Akçay-Zümrütköy: 2 – 1
2.GRUP
Akdeniz-Kalkanlı: 3 – 4
5.GRUP
Tuzla-Korkuteli: 0 – 1
6.GRUP
A.Civisil-SFC Boğaziçi: 0 – 8
7.GRUP
Bafra-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 2
16 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ
1.GRUP
18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Gayretköy (Berk Bağrıkara)
2.GRUP
18.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Yeşil HarnıpKozanköy-Yeşiltepe Ilgaz (Mustafa Torun)
3.GRUP
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Şirinevler (Zekai Töre)
18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Pınarbaşı (Arif Malek)
4.GRUP
18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale-Gaziköy (Ferhat Tuna)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Güvercinlik-Yenişehir (İbrahim Katmer)
6.GRUP
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Ötüken (Serkan Özdenkçi)
7.GRUP
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Ardahan (Şakir Azizoğlu)
17 Temmuz 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Poy Rent A Car Yeşilyurt (Turgay Misk)
2.GRUP
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Mevlevi (Yusuf Atlar)
3.GRUP
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Alayköy (Olgun Canik)
4.GRUP
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Yeniceköy-Aslanköy (Burak Mandıralı)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Çayönü (Tufan Çerçioğlu)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-Alaniçi (Mehmet Volkan Çelik)
7.GRUP
18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Dipkarpaz-Ergazi (Abdullah Genç)
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