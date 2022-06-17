BTM 2. Lig 5. Haftasında bugün alınan sonuçlar ve günün programı

1.GRUP
Zümrütköy-Yedidalga Aksu: 0 – 1
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Mevlevi: 2 – 1
3.GRUP
Pınarbaşı-Şirinevler: 0 – 3
5.GRUP
Yenişehir-Çayönü: 1 – 1
6.GRUP
Autorite Civisil-Tatlısu Seracılar:2 – 3
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Ardahan:3 – 0
BUGÜN
1.GRUP
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Poy Rent A Car Yeşilyurt (İbrahim Katmer)
2.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Kalkanlı-Yeşil Harnıp Kozanköy (İsmail Ercan)
3.GRUP
18.00 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Bahçeli (Mustafa Torun)
4.GRUP
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Gaziköy (Zekai Töre)
5.GRUP
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Pile (Abdullah Genç)
6.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Alaniçi-Ötüken (Mehmet Volkan Çelik)
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Mutluyaka (Cenk Aras Özfuttu)
7.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Bafra (Şakir Azizoğlu)
19 Haziran 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gaziveren (Hüseyin Eyyüpler)
2.GRUP
18.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Çamlıbel (Arif Malek)
3.GRUP
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Alayköy-Serhatköy (Şahin Coşkun)
4.GRUP
18.00 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Kırıkkale (Olgun Canik)
5.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Korkuteli-Güvercinlik (Serkan Özdenkçi)
7.GRUP
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Yarköy (Tufan Çerçioğlu)
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