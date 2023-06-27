BTM 2. Lig 4. Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;

1.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Doğancı SK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren – Yedidalga Aksu SK

2.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Zümrütköy SK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Serhatköy SK

3.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Kalkanlı SK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Tepebaşı SK – Sadrazam Kayalar

4.GRUP

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda AtollKozanköy SK – Şirinevler

5.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğukent SK – Ağırdağ Boğaz TSK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK

6.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Alayköy SKKD – Taşkent TSK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Yeniceköy

7.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Kırıkkale TSK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Dilekkaya ASK

8.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Tatlısu Seracılar GSK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Bahçeli SK

9.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Yenişehir SK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Çayönü SK – Korkuteli GD

10.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken TKOSK

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka HSK – Tuzlaspor

11.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Ergazi GSK – Sun RepublicYarköy PGSK

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Civisil SK

12.GRUP

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Halil FalyalıKumyalı SK

