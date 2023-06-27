BTM 2. Lig 4. Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.haftanın programı belli oldu.
Program şöyle;
1.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Doğancı SK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren – Yedidalga Aksu SK
2.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Zümrütköy SK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Serhatköy SK
3.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Kalkanlı SK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Tepebaşı SK – Sadrazam Kayalar
4.GRUP
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda AtollKozanköy SK – Şirinevler
5.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğukent SK – Ağırdağ Boğaz TSK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK
6.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Alayköy SKKD – Taşkent TSK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Yeniceköy
7.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Kırıkkale TSK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Dilekkaya ASK
8.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Tatlısu Seracılar GSK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Bahçeli SK
9.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Yenişehir SK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Çayönü SK – Korkuteli GD
10.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken TKOSK
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka HSK – Tuzlaspor
11.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Ergazi GSK – Sun RepublicYarköy PGSK
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Civisil SK
12.GRUP
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Halil FalyalıKumyalı SK
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