BTM 2. Lig 2. Tur maçlarının sahaları da açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2.tur ve final maçı eşleşmeleri belli olurken 2. Tur maçlarının sahaları da açıklandı. 2. Turda tüm karşılaşmalar 3 Ağustos çarşamba günü ve saat 17.00'de başlayacak.

2. tur maç programı ve sahaları şöyle:

Ağırdağ Boğaz TSK - Ergazi GSK (Esentepe Erdal Barut Stadı)

Pile TSK - Gayretköy GSK (Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı)

Kırıkkale TSK - Aslanköy GSD (Paşaköy 100.Yıl Stadı)

Yeşiltepe Ilgaz SD - Mevlevi SK (Cihangir Stadı)

Kaplıca Karadeniz 61 - Pınarbaşı ÇSK (Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı)

SFC Boğaziçi SK - Korkuteli SD (Akova Eray Vudalı Stadı)