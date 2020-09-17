BTM 2. Lig 2. Tur eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrası eşleşmeler belirlendi. Maçların oynanacağı statların yarın duyurulacağı belirtildi.

21 yaş altı kuralı ile ilgili düzenleme

KTFF BTM Kurulu lig formatında oynanan 21 yaş altı oyuncu bulundurma zorunluluğu kuralını da geçici olarak düzenledi. Buna göre daha önce -1 puan cezası olarak belirlenen ceza, 2.tur ve final maçlarında puan usulü olmadığı için "hükmen mağlubiyet" olarak düzenlendi. Bu kurala uymayan kulüplerin 3-0 hükmen mağlup olması kararlaştırıldı.

2.Tur eşleşmeleri

Karadeniz 61 SB - Yeni Erenköy TSK

Gaziveren SK - Pile TSK

Ergazi GSK - Ötüken TKOSK

Sadrazam Kayalar SK - Kırıkkale TSK

Haspolat SGSK - Kalkanlı SK

Akıncılar GSK - Demirhan SK

Final eşleşmeleri

Karadeniz 61 SB - Yeni Erenköy TSK galibi / Gaziveren SK - Pile TSK galibi

Ergazi GSK - Ötüken TKOSK galibi / Sadrazam Kayalar SK - Kırıkkale TSK galibi

Haspolat SGSK - Kalkanlı galibi / Akıncılar GSK - Demirhan SK galibi