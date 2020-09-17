BTM 2. Lig 2. Tur eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrası eşleşmeler belirlendi. Maçların oynanacağı statların yarın duyurulacağı belirtildi.
21 yaş altı kuralı ile ilgili düzenleme
KTFF BTM Kurulu lig formatında oynanan 21 yaş altı oyuncu bulundurma zorunluluğu kuralını da geçici olarak düzenledi. Buna göre daha önce -1 puan cezası olarak belirlenen ceza, 2.tur ve final maçlarında puan usulü olmadığı için "hükmen mağlubiyet" olarak düzenlendi. Bu kurala uymayan kulüplerin 3-0 hükmen mağlup olması kararlaştırıldı.
2.Tur eşleşmeleri
Karadeniz 61 SB - Yeni Erenköy TSK
Gaziveren SK - Pile TSK
Ergazi GSK - Ötüken TKOSK
Sadrazam Kayalar SK - Kırıkkale TSK
Haspolat SGSK - Kalkanlı SK
Akıncılar GSK - Demirhan SK
Final eşleşmeleri
Karadeniz 61 SB - Yeni Erenköy TSK galibi / Gaziveren SK - Pile TSK galibi
Ergazi GSK - Ötüken TKOSK galibi / Sadrazam Kayalar SK - Kırıkkale TSK galibi
Haspolat SGSK - Kalkanlı galibi / Akıncılar GSK - Demirhan SK galibi