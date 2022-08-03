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BTM 2'de finalistler belirlendi

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BTM 2'de finalistler belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2.tur maçları bugün oynandı.
Oynanan 6 karşılaşma sonucunda finale yükselen 6 takım belli oldu.
2.Tur maç sonuçları şöyle:
Ağırdağ Boğaz TSK - Ergazi 2 – 0
Pile TSK - Gayretköy            1 - 0 
Kırıkkale TSK – Aslanköy:    2 – 3
Yeşiltepe Ilgaz SD – Mevlevi: 2 – 3
Kaplıca Karadeniz 61 – Pınarbaşı: 6 – 1
SFC Boğaziçi SK – Korkuteli:         3 – 0
 
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