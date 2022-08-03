BTM 2'de finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2.tur maçları bugün oynandı.

Oynanan 6 karşılaşma sonucunda finale yükselen 6 takım belli oldu.

2.Tur maç sonuçları şöyle:

Ağırdağ Boğaz TSK - Ergazi 2 – 0

Pile TSK - Gayretköy 1 - 0

Kırıkkale TSK – Aslanköy: 2 – 3

Yeşiltepe Ilgaz SD – Mevlevi: 2 – 3

Kaplıca Karadeniz 61 – Pınarbaşı: 6 – 1

SFC Boğaziçi SK – Korkuteli: 3 – 0

