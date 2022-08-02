BTM 2'de 2. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2.tur maçları bugün oynanacak. 2. Turda tüm karşılaşmalar saat 17.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler de açıklandı.

2.TUR maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Esentepe Erdal Barut Stadı: Ağırdağ Boğaz TSK - Ergazi GSK (Burak Mandıralı)

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı: Pile TSK - Gayretköy GSK (Turgay Misk)

Paşaköy 100.Yıl Stadı: Kırıkkale TSK - Aslanköy GSD (Fatih Bardakçıoğlu)

Cihangir Stadı: Yeşiltepe Ilgaz SD - Mevlevi SK (Tufan Çerçioğlu)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 - Pınarbaşı ÇSK (İsmail Ercan)

Akova Eray Vudalı Stadı: SFC Boğaziçi SK - Korkuteli SD (Şakir Azizoğlu)

