BTM 1.Lig İlk hafta günün sonuçları ve yarının programı

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
3 Aralık 2022, Cumartesi
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Mehmetçik: 1 – 2
Geçitkale-Çanakkale: 0 – 1
4 Aralık 2022, Pazar
10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Türkmenköy (Mehmet V.Çelik)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Kaplıca Karadeniz 61 (Olgun Canik)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
3 Aralık 2022, Cumartesi
M.Demirhan-Tatlısu: 4 – 0
Ortaköy-B.Bağcıl: 2 – 1
Dikmen Gücü-Karaoğlanoğlu :1 – 1
4 Aralık 2022, Pazar
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Gülgün Süt Düzova (Abdullah Genç)
10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Denizli (Mustafa Torun)
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