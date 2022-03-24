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BTM 1.Lig 16. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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BTM 1.Lig 16. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
26 Mart 2022 – Cumartesi
11.30 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Yenierenköy (Ömer Doğru)
11.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Akova Vuda (İsmail Ercan)
11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Türkmenköy (Mustafa Öztugay)
11.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-SFC 1461 İskele Trabzon (Şakir Azizoğlu)
11.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Demirerler C.Demirhan (Burak Mandıralı)
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
27 Mart 2022 – Pazar
11.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Lapta (Ferhat Tuna)
11.30 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Ozanköy (Abdullah Genç)
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Dikmen Gücü (Olgun Canik)
11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Yılmazköy (Mustafa Torun)
11.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Doğancı (Mustafa Öztugay)
 
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