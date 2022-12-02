BTM 1’de heyecan başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. Dörtyol AdemNural Stadı’nda oynanacak olan Pile- Kaplıca Karadeniz 61 karşılaşması saat 14.00’te geriye kalan diğer maçlar ise saat 10. 30’da oynanacak.
BTM 1.Lig İlk hafta programı ve hakemleri şöyle:
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
3 Aralık 2022, Cumartesi
10.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Mehmetçik (Ferhat Tuna)
10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Çanakkale (Arif Malek)
4 Aralık 2022, Pazar
10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Türkmenköy (Mehmet V.Çelik)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Kaplıca Karadeniz 61 (Olgun Canik)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
3 Aralık 2022, Cumartesi
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Demirhan-Tatlısu (Burak Mandıralı)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-B.Bağcıl (İsmail Ercan)
10.30 Zümrütköy Stadı’nda Dikmen Gücü-Karaoğlanoğlu (Fatih Bardakçıoğlu)
4 Aralık 2022, Pazar
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Gülgün Süt Düzova (Abdullah Genç)
10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Denizli (Mustafa Torun)
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