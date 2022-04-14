BTM 1 Play-Off ve Play-Out maçlarının hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de Play-Off ve Play-Out final programları belli oldu.
Aksa 1. Lig’e yükselecek 3. Takımı belirleyecek olan SFC 1461 İskele Trabzon-Yılmazköy maçını Hüseyin Eyyüpler yönetecek. BTM 2. Lig’e düşecek son takımın belirleneceği Doğancı-Geçitkale maçının hakemi ise Mustafa Öztuğay olacak.
İktisatbank BTM 1.Lig Play-Out Maçı
16 Nisan 2022, Cumartesi
13.00 Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda Doğancı-Geçitkale (Mustafa Öztugay)
İktisatbank BTM 1.Lig Play-Off Maçı
17 Nisan 2022, Pazar
13.00 Cihangir Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Yılmazköy (Hüseyin Eyyüpler)
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