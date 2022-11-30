BTM 1. Lig’de heyecan başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de yeni sezon başlıyor.

İlk hafta maçlarının hafta sonu oynanacağı ligde Kırmızı ve Beyaz grup şeklinde iki grupta 10’ar takım mücadele edecek. Ancak Kırmızı Grup’ta Görneç takımının lige katılmayacağını bildirmesi nedeniyle grupta Görneç ile maçı olan takımlar o haftayı boş geçecek.

Ligin ilk haftasında Pile – Kaplıca Karadeniz 61 mücadelesi 14.00’te, diğer maçlar 10.30’da başlayacak.

İlk hafta programı şöyle:



3 Aralık Cumartesi

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP

Cumhuriyet Stadı: Kurtsan 1461 İ. Trabzonspor – Mehmetçik

Geçitkale Stadı: Geçitkale – Çanakkale

BTM 1. LİG BEYAZ GRUP

Sadık Cemil Stadı: M. Demirhan – Tatlısu

İrsen Küçük Stadı:Ortaköy – B. Bağcıl

Zümrütköy Stadı: Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu

4 Aralık Pazar

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP

14 Ağustos Stadı: Vadili – Türkmenköy

AdemNural Stadı: Pile – Kaplıca Karadeniz 61

BTM 1. LİG BEYAZ GRUP

M. ÖzkayımStadı:Ozanköy – Gülgün Süt Düzova

ZümrütköyStadı:Mevlevi - Denizli



