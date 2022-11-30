BTM 1. Lig’de heyecan başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de yeni sezon başlıyor.
İlk hafta maçlarının hafta sonu oynanacağı ligde Kırmızı ve Beyaz grup şeklinde iki grupta 10’ar takım mücadele edecek. Ancak Kırmızı Grup’ta Görneç takımının lige katılmayacağını bildirmesi nedeniyle grupta Görneç ile maçı olan takımlar o haftayı boş geçecek.
Ligin ilk haftasında Pile – Kaplıca Karadeniz 61 mücadelesi 14.00’te, diğer maçlar 10.30’da başlayacak.
İlk hafta programı şöyle:
3 Aralık Cumartesi
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Cumhuriyet Stadı: Kurtsan 1461 İ. Trabzonspor – Mehmetçik
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Çanakkale
BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
Sadık Cemil Stadı: M. Demirhan – Tatlısu
İrsen Küçük Stadı:Ortaköy – B. Bağcıl
Zümrütköy Stadı: Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu
4 Aralık Pazar
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
14 Ağustos Stadı: Vadili – Türkmenköy
AdemNural Stadı: Pile – Kaplıca Karadeniz 61
BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
M. ÖzkayımStadı:Ozanköy – Gülgün Süt Düzova
ZümrütköyStadı:Mevlevi - Denizli
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