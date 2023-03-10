BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 4-5 Mart 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
2 Maç: Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK), ) NejdetAlder (Karaoğlanoğlu SK) Tarık Akrep (Gülgün Süt Düzova GSK)
1 Maç: Özgün Aydıntan (Mehmetçik) Sarp Çevik Seçkin (Karaoğlanoğlu SK), Recep Can Güzeloğlan (Gülgün Süt Düzova GSK)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
2 Maç: Ali Dinçer (Mevlevi SK) Fadıl Kuni (Denizli SK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FuatcanAğcabay (Ortaköy SK), Ramazan Çoruk (Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor), Yasin Kurt (Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor), Cemal Keşanlı (Tatlısu HOBSK), Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu SK)
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