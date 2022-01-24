İktisatbank BTM 1. Lig’de 7. Hafta bugün Beyaz Grup’ta yarın ise Kırmızı Grup’ta oynanacak maçlarla tamamlanacak

İktisatbank BTM 1. Lig’de hafta içi mesaisi yaşanacak. Lig’de 7. hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta tüm maçlar bugün oynanacak. Kırmızı Grup’ta ise tüm maçlar yarın oynanacak ve 7. Hafta maçları tamamlanmış olacak.

İşte 7. Hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler:

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

25 Ocak 2022 – Salı

14.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Karaoğlanoğlu (İsmail Ercan)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Doğancı-Sadrazam Kayalar (Abdullah Genç)

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Tatlısu (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Denizli (Hüseyin Özaşık)

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Tüfekçi Ortaköy (İsfendiyar Açıksöz)

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

26 Ocak 2022 – Çarşamba

14.00 Mormenekşe Cemal Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Gülgün Süt Düzova (Necmi Bulut)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Türkmenköy-Geçitkale (Ferhat Tuna)

14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Mehmetçik (Şakir Azizoğlu)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Vadili (Hakan Ünal)

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Serdarlı (Mehmet V.Çelik)

