BTM 1. Ligde gruplar belli oldu

BTM 1.Lig’de 2024-2025 sezonu 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde başlayacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta toplam 20 takımın mücadele edeceği ligin sonunda 3 takım adını AKSA 1.Lig’e yazdıracak, 4 takım ise Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e düşecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 2024-2025 sezonu 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde başlayacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta toplam 20 takımın mücadele edeceği ligin sonunda 3 takım adını AKSA 1.Lig’e yazdıracak, 4 takım ise Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e düşecek. Ligin transfer ve tescil dönemi 28 Ekim – 11 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup şampiyonları doğrudan AKSA 1.Lig’e yükselirken, gruplarını 2’nci ve 3’üncü sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile önce yarı final maçı oynayacak, ardından yarı final galipleri final maçında mücadele ederek AKSA 1.Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek. Ligde gruplarını 10’uncu sırada tamamlayan takımlar doğrudan BTM 2.Lig’e düşerken, Gruplarını 8’inci ve 9’uncu sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile çift maç eliminasyon sistemine göre karşılaşacak. İki maç sonunda yenilen takımlar BTM 2.Lig’e düşecek.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de gruplar 2024-2025 sezonunda şu şekilde olacak;

BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Amaara Gaziveren SK

Baf Ülkü Yurdu

Bostancı Bağcıl SK

Denizli SK

Girne Halk Evi

Karaoğlanoğlu SK

Ortaköy SK

Ozanköy SK

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

KIRMIZI GRUP

Aslanköy GSD

Bay Therma Güvercinlik İYSK

Demirhan SK

Dörtyol SK

Düzova GSK

German Gold Akova Vuda TÇBSK

Kaplıca Karadeniz 61 SK

Pile TSK

Umay Group Tuzlaspor

Yenierenköy TSK

