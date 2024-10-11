BTM 1. Ligde gruplar belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 2024-2025 sezonu 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde başlayacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta toplam 20 takımın mücadele edeceği ligin sonunda 3 takım adını AKSA 1.Lig’e yazdıracak, 4 takım ise Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e düşecek. Ligin transfer ve tescil dönemi 28 Ekim – 11 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kırmızı Grup ve Beyaz Grup şampiyonları doğrudan AKSA 1.Lig’e yükselirken, gruplarını 2’nci ve 3’üncü sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile önce yarı final maçı oynayacak, ardından yarı final galipleri final maçında mücadele ederek AKSA 1.Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek. Ligde gruplarını 10’uncu sırada tamamlayan takımlar doğrudan BTM 2.Lig’e düşerken, Gruplarını 8’inci ve 9’uncu sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile çift maç eliminasyon sistemine göre karşılaşacak. İki maç sonunda yenilen takımlar BTM 2.Lig’e düşecek.
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de gruplar 2024-2025 sezonunda şu şekilde olacak;
BEYAZ GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Amaara Gaziveren SK
Baf Ülkü Yurdu
Bostancı Bağcıl SK
Denizli SK
Girne Halk Evi
Karaoğlanoğlu SK
Ortaköy SK
Ozanköy SK
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
KIRMIZI GRUP
Aslanköy GSD
Bay Therma Güvercinlik İYSK
Demirhan SK
Dörtyol SK
Düzova GSK
German Gold Akova Vuda TÇBSK
Kaplıca Karadeniz 61 SK
Pile TSK
Umay Group Tuzlaspor
Yenierenköy TSK
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