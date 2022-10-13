BTM 1. Ligde gruplar belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de gruplar belli oldu. 3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan İktisatbank BTM 1.Ligi'nde gruplar şöyle;



KIRMIZI GRUP

Kaplıca Karadeniz 61 SK

Akova Vuda TÇBSK

Geçitkale GSK

Çanakkale TSK

Görneç KSK

Kurtsan 1461 İskele Trabzon SK

Vadili TÇBSK

Pile TSK

Türkmenköy ASK

Mehmetçik TÇBSK



BEYAZ GRUP

Denizli SK

Mevlevi SK

Bostancı Bağcıl SK

Karaoğlanoğlu SK

Tatlısu HOBSK

Ozanköy SK

Dikmen Gücü SK

Ortaköy SK

Gülgün Süt Düzova GSK

Miracle Demirhan SK