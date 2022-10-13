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BTM 1. Ligde gruplar belli oldu

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BTM 1. Ligde gruplar belli oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de gruplar belli oldu. 3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan İktisatbank BTM 1.Ligi'nde gruplar şöyle;

KIRMIZI GRUP
Kaplıca Karadeniz 61 SK
Akova Vuda TÇBSK
Geçitkale GSK
Çanakkale TSK
Görneç KSK
Kurtsan 1461 İskele Trabzon SK
Vadili TÇBSK
Pile TSK
Türkmenköy ASK
Mehmetçik TÇBSK

BEYAZ GRUP
Denizli SK
Mevlevi SK
Bostancı Bağcıl SK
Karaoğlanoğlu SK
Tatlısu HOBSK
Ozanköy SK
Dikmen Gücü SK
Ortaköy SK
Gülgün Süt Düzova GSK
Miracle Demirhan SK
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