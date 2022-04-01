BTM 1. Lig’de gözler ligden düşeceklere çevrildi

İktisatbank BTM 1.Lig 17. Hafta maçları bugün Beyaz Grup’ta yarın ise Kırmızı Grup’ta oynanacak maçlar tamamlanacak.
Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta şampiyonlar belirlenirken gözler ligden düşecek takımlara çevrildi.
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
2 Nisan 2022, Cumartesi
11.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Tatlısu (Burak Mandıralı)
11.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Tüfekçi Ortaköy (Zekai Töre)
11.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Karaoğlanoğlu (Fatih Bardakçıoğlu)
11.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Denizli (Olgun Canik)
11.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Dikmen Gücü-Sadrazam Kayalar (Şakir Azizoğlu)
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
3 Nisan 2022, Pazar
11.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Vadili (Yusuf Atlar)
10.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İsk.Trb.-Geçitkale (Ferhat Tuna)
11.30 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Gülgün Süt Düzova (Burak Mandıralı)
11.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons. Demirhan-Mehmetçik (Necmi Bulut)
10.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Türkmenköy-Serdarlı (Evren Karademir)
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